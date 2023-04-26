Рыбинцев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1893 ст.
Дата смерти30.12.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.12.1893 ст.
Отец: Рыбинцев Иван Никитич
Фонд135 оп78 д1073 1893г Спасский собор запись 244 Федор рожден 24.12.1893/крещен Пятигорский 2-й гильдии купеческий брат Иван Никитич Рыбинцев и Агрипина Ильина Восприемники: Пятиг. куп. сын Николай ... Показать все
Смерть
30.12.1893 ст.
Причина смерти: слабое развитие | Ф135 оп78 д1073 1893г Спасский собор Запись №148 умер 30.12/погребен Пятигорского 2-й гильдии куп. брата Ивана Гикитича Рыбинцева сын Федор 5 дней слабое развитие