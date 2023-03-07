Чирков Алексей (Алешка) Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Алексей (Алешка) Терентьев

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Место рождения

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Чирков Терентий (Терешка) Тимофеев

Мать: не указана

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Чирков Мирон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

поч. Кривцовской, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Забегаевых, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
поч. Кривцовской, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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