Гужов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.
Отец: Гужов Василий Федорович
Мать: Гужова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Гужов Селиверст Александрович
Мать ребёнка: Гужова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Гужова Авдотья Александровна
Мать ребёнка: Гужова Прасковья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
вторая жена
Смерть
Неизвестно