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Гужов Александр Васильевич

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: Гужов Василий Федорович

Мать: Гужова Ирина Андреевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Гужов Селиверст Александрович

Мать ребёнка: Гужова Прасковья Трофимовна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Гужова Авдотья Александровна

Мать ребёнка: Гужова Прасковья Трофимовна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужова Прасковья Трофимовна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
вторая жена
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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