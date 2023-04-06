Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Тимофей Егоров
Мать: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ларион Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Гавриловна
Смерть
Неизвестно