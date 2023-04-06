Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

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Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Тимофей Егоров

Мать: Матрена Васильевна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ларион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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