Ширинский Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.2015
Сын: Ширинский Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.2019
Дочь: Ширинская Маргарита Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2020
Дочь: Ширинская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности