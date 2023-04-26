Ширинский Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинский Александр Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.2015

Сын: Ширинский Михаил Александрович

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Рождение ребёнка
20.07.2019

Дочь: Ширинская Маргарита Александровна

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Рождение ребёнка
14.12.2020

Дочь: Ширинская Екатерина Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

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