Мензингер Mensinger Якоб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мензингер Mensinger Якоб

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Место рождения

Майнц

Дата рождения

1742

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Майнц
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бургардт Burghardt Мария Барбара Якобовна

Мать ребёнка: Мензингер Mensinger Анна Мария Барбара Адамовна

Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мензингер Mensinger Анна Мария Барбара Адамовна

Смерть
1822
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
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