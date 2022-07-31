Мензингер Mensinger Якоб
Место рожденияМайнц
Дата рождения1742
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Майнц
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бургардт Burghardt Мария Барбара Якобовна
Мать ребёнка: Мензингер Mensinger Анна Мария Барбара Адамовна
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.