Болотова Феодосия Ваильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.
Дочь: Болотова Анна Александровна
Отец ребёнка: Болотов Александр Николаевич
Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно