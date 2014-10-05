Каштанова Анна 20.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каштанова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1939

Дата смерти

05.10.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
1962 г.р.
1968 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1960

Сын: Каштанов Юрий

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Рождение ребёнка
04.12.1962

Сын: Каштанов Николай

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Рождение ребёнка
24.04.1968

Дочь: Лазарева (Каштанова) Нина

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Рождение ребёнка
27.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Смерть
05.10.2014

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