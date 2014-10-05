Каштанова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1939
Дата смерти05.10.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1960
Сын: Каштанов Юрий
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Рождение ребёнка
04.12.1962
Сын: Каштанов Николай
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Рождение ребёнка
24.04.1968
Дочь: Лазарева (Каштанова) Нина
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Рождение ребёнка
27.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Смерть
05.10.2014