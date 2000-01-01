Иван Михайлович
Место рожденияАрх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрепина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Смерть
Неизвестно