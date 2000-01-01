Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

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Место рождения

Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрепина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Смерть
Неизвестно
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