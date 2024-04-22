Мотовилова (Сливкина) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотовилова (Сливкина) Людмила Владимировна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

12.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957

Отец: Сливкин Владимир

Мать: Сливкина Ольга

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Мотовилов Сергей Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.04.1986

Муж: Мотовилов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Мотовилов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Мотовилов Сергей Иванович

Стекольный, Хасынский, Магаданская область
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