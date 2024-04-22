Мотовилова (Сливкина) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957
Отец: Сливкин Владимир
Мать: Сливкина Ольга
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Мотовилов Сергей Иванович
Бракосочетание
?.04.1986
Рождение ребёнка
27.12.1986
Сын: Мотовилов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Мотовилов Сергей Иванович
Стекольный, Хасынский, Магаданская область