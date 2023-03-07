Прохор Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Игнатий Григорьев
Мать: Ефимия Титова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Архип Прохоров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тарас Прохоров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петр Прохоров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Филипп Прохоров
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Смерть
Неизвестно