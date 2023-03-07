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Прохор Игнатьев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Игнатий Григорьев

Мать: Ефимия Титова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Архип Прохоров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Тарас Прохоров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Петр Прохоров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Филипп Прохоров

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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