Иванова Анна Михайловна
Место рожденияШонгут
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1823 ст.
Рождение ребёнка
22.05.1827 ст.
Сын: Григорьев-Петров (Никитин) Никита Борисович
Отец ребёнка: Петров (Григорьев) Борис Никитич
Рождение ребёнка
01.06.1830 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1831 ст.
Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина (Никитина) Агрипина Борисовна
Отец ребёнка: Петров (Григорьев) Борис Никитич
Смерть
Неизвестно