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Иванова Анна Михайловна

Место рождения

Шонгут

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1823 ст.

Муж: Петров (Григорьев) Борис Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1827 ст.

Сын: Григорьев-Петров (Никитин) Никита Борисович

Отец ребёнка: Петров (Григорьев) Борис Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1830 ст.

Сын: Григорьев-Петров (Никитин) Виссарион Борисович

Отец ребёнка: Петров (Григорьев) Борис Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1831 ст.

Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина (Никитина) Агрипина Борисовна

Отец ребёнка: Петров (Григорьев) Борис Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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