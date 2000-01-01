(Печёнкина) Степанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Печёнкина) Степанида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Печёнкин Сергей Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
1865
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