Лозовой Тимофей Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лозовой Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозовой Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лозовой Герасим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Лозовой Герасим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1888
Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

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