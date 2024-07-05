Лозовой Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозовой Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лозовой Герасим Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Лозовой Герасим Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1888
Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область