Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1951
Дата смерти?.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.2020
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно