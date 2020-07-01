Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)

Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1951

Дата смерти

?.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович

Мать: Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.2020
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.