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Дарья Ильина (Чна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.03.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1851 ст.

Отец: Илья Иванов (Ич)

Мать: Марья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
21.01.1868 ст.

Муж: Григорий Ефимов (Ич)

по МК1868 св
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Дочь: Анна Григорьева (Вна)

Отец ребёнка: Григорий Ефимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1874 ст.

Сын: Иван Григорьев (Ич)

Отец ребёнка: Григорий Ефимов (Ич)

Смерть
Неизвестно
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