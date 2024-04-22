Дарья Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рождения21.03.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1851 ст.
Отец: Илья Иванов (Ич)
Мать: Марья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
21.01.1868 ст.
Муж: Григорий Ефимов (Ич)
по МК1868 св
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Дочь: Анна Григорьева (Вна)
Отец ребёнка: Григорий Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
10.10.1874 ст.
Сын: Иван Григорьев (Ич)
Отец ребёнка: Григорий Ефимов (Ич)
Смерть
Неизвестно