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Тянников Иван Максимович

Место рождения

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Тянников Максим Владимирович

Мать: Тянникова Варвара Евгеньевна

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Военная служба
04.07.1942
Балаковский РВК, Саратовская обл., Балаковский р-н
мл. лейтенант
Военная награда
02.11.1943
правый берег Днепра, деревня Ходоров 12 октября 1943
Занял левый фланг и удерживал его обеспечив наступление
Смерть
Неизвестно
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