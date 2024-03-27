Тянников Иван Максимович
Место рожденияс.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Военная служба
04.07.1942
Балаковский РВК, Саратовская обл., Балаковский р-н
мл. лейтенант
Военная награда
02.11.1943
правый берег Днепра, деревня Ходоров 12 октября 1943
Занял левый фланг и удерживал его обеспечив наступление
Смерть
Неизвестно