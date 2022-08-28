Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.19

Дочь: Антонида Андреевна

Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
22.06.1964

Сын: Щербинин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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