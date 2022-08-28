Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.19
Дочь: Антонида Андреевна
Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
22.06.1964
Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Щербинин Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно