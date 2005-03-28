Лис Kinder2005
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.2004
Сын: Лис Sevanty
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
28.03.2005
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2008
Сын: Лис ChoppySquid8056
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности