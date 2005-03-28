Лис Kinder2005 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лис Kinder2005

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.2004

Сын: Лис Sevanty

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
28.03.2005

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2008

Сын: Лис ChoppySquid8056

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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