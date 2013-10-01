Алексеев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1955
Дата смерти01.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1955
Отец: Алексеев Николай Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.2013
Причина смерти: Болезнь