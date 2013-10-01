Алексеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1955

Дата смерти

01.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1955

Отец: Алексеев Николай Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2013
Причина смерти: Болезнь
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