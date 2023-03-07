Рязанцев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Рязанцева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Рязанцев Пантелеймон Иванов
Мать ребёнка: Рязанцева Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец, мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1916