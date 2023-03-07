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Рязанцев Иван Александрович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Рязанцев Александр Васильевич

Мать: Рязанцева Александра Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Рязанцев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Рязанцева Александра Федоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Рязанцев Пантелеймон Иванов

Мать ребёнка: Рязанцева Александра Федоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Александра Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец, мещанин
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1916
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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