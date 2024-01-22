Дудник Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1914
Дата смерти08.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914
Отец: Дудник Петр
Мать: Дудник Татьяна
Рождение ребёнка
30.12.1946
Дочь: Гамус (Дудник) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1950
Сын: Дудник Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1958
Сын: Дудник Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна
Смерть
08.02.1976