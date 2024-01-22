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Дудник Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1914

Дата смерти

08.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914

Отец: Дудник Петр

Мать: Дудник Татьяна

Рождение ребёнка
30.12.1946

Дочь: Гамус (Дудник) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1950

Сын: Дудник Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1958

Сын: Дудник Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна

Смерть
08.02.1976

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