Гостевская (Кургузова) Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ефимова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович
Рождение ребёнка
1965
Сын: Гостевский Павел Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович
Рождение ребёнка
1967
Сын: Гостевский Константин Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Гостевский Юрий Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
2021