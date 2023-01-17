Гостевская (Кургузова) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостевская (Кургузова) Таисия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ефимова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Гостевский Павел Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Гостевский Константин Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Гостевский Юрий Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гостевский Федор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
2021
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