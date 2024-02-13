Прохорова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Степан Данилович

Рождение ребёнка
04.06.1907 ст.

Дочь: Прохорова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Степан Данилович

Нарышкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.

Сын: Прохоров Василий Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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