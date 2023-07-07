Алексеева (Потопчина) Варвара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1836
Дата смерти06.10.1885
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1836
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Померанцева Надежда Венедиктовна
Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Красовская Евгения Венедиктовна
Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Алексеев Иван Венедиктович
Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Померанцева Мария Венедиктовна
Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович
Смерть
06.10.1885
В 2019 году останки Варвары Владимировны и супруга ее Венедикта Ивановича были перезахоронены на кладбище в Погост-Саблё Батецкого района Новгородской области.