Алексеева (Потопчина) Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Потопчина) Варвара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1836

Дата смерти

06.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1836

Отец: Потопчин Владимир Алексеевич

Мать: Потопчина Надежда Михайловна

Бракосочетание
1859

Муж: Алексеев Венедикт Иванович

Нива, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Померанцева Надежда Венедиктовна

Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Красовская Евгения Венедиктовна

Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Алексеев Иван Венедиктович

Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович

Нива, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Померанцева Мария Венедиктовна

Отец ребёнка: Алексеев Венедикт Иванович

Смерть
06.10.1885
Нива, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
В 2019 году останки Варвары Владимировны и супруга ее Венедикта Ивановича были перезахоронены на кладбище в Погост-Саблё Батецкого района Новгородской области.
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