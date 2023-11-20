Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1981

Отец: Григорьев Евгений Юрьевич

Мать: Штанько Елена Ивановна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Евгений Викторович

Рождение ребёнка
29.06.2005

Дочь: Лукьянова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Лукьянов Евгений Викторович

Рождение ребёнка
06.09.2007

Дочь: Лукьянова Милена Евгеньевна

Отец ребёнка: Лукьянов Евгений Викторович

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