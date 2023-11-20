Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1981
Отец: Григорьев Евгений Юрьевич
Мать: Штанько Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.2005
Дочь: Лукьянова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Лукьянов Евгений Викторович
Рождение ребёнка
06.09.2007
Дочь: Лукьянова Милена Евгеньевна
Отец ребёнка: Лукьянов Евгений Викторович