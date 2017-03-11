Блинов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1933
Дата смерти11.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1933
Отец: Блинов Иван Данилович
Мать: Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Блинова (Кулешова) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1963
Дочь: Юрьева (Блинова) Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Блинова (Кулешова) Анна Ивановна
Смерть
11.03.2017
Мытищи, Мытищи, Московская область
ОГМ