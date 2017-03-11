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Блинов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1933

Дата смерти

11.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1933

Отец: Блинов Иван Данилович

Мать: Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Блинова (Кулешова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова (Кулешова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1963

Дочь: Юрьева (Блинова) Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Блинова (Кулешова) Анна Ивановна

Смерть
11.03.2017
Мытищи, Мытищи, Московская область
ОГМ

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