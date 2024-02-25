Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Федор Дмитриевич
Мать: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хренов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Хренов Евфимий Степанович
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
1824