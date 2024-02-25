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Степан Федорович

Место рождения

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Федор Дмитриевич

Мать: Ефросиния Ивановна

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Хренов Пармен Степанович

Мать ребёнка: Дарья

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хренов Тихон Степанович

Мать ребёнка: Дарья

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хренов Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Дарья

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Хренов Евфимий Степанович

Мать ребёнка: Дарья

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1824
Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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