Погрешаев Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1978
Рождение ребёнка
28.03.2000
Дочь: Погрешаева Евгения Олеговна
Мать ребёнка: Погрешаева Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
05.09.2002
Сын: Погрешаев Александр Олегович
Мать ребёнка: Погрешаева Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
20.09.2008
Дочь: Погрешаева Златослава Олеговна
Мать ребёнка: Погрешаева неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погрешаева неизвестно
Развод
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)