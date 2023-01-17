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Погрешаев Олег Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1978

Отец: Погрешаев Юрий Митрофанович

Мать: Погрешаева Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
28.03.2000

Дочь: Погрешаева Евгения Олеговна

Мать ребёнка: Погрешаева Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
05.09.2002

Сын: Погрешаев Александр Олегович

Мать ребёнка: Погрешаева Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
20.09.2008

Дочь: Погрешаева Златослава Олеговна

Мать ребёнка: Погрешаева неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погрешаева Елена Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погрешаева неизвестно

Развод
Неизвестно

Жена: Погрешаева Елена Анатольевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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