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Бакиев Айрат Сабирович

Место рождения

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1959

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Бакиев Сабир

Мать: Бакиева Ляля Нафиковна

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакиева Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакиев Ильдар Айратович

Мать ребёнка: Бакиева Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакиева Юлия

Смерть
2018
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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