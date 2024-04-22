Бакиев Айрат Сабирович
Место рождения
Дата рождения1959
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Бакиев Сабир
Мать: Бакиева Ляля Нафиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакиева Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бакиева Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакиева Юлия
Смерть
2018
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область