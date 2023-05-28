Петр Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899
Отец: Владимир Иванович
Мать: Анна Васильевна
Афанасьевская церковь 07.01.1899 Чермы Петр Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович мать жена Анна Васильевна Татьянкина отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян ... Показать все
Смерть
Неизвестно