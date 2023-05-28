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Петр Владимирович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1883 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899

Отец: Владимир Иванович

Мать: Анна Васильевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.01.1899 Чермы Петр Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович мать жена Анна Васильевна Татьянкина отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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