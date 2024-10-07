Сидоров Архип Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сидоров Александр Архипович
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1921
Дочь: Леонова (Сидорова) Анна Архиповна
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сидоров Аркадий Архипович
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федоровна
Смерть
Неизвестно