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Сидоров Архип Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сидоров Прокопий Гордеевич

Мать: Сидорова (Климова) Христина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сидоров Александр Архипович

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федоровна

Ретина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1921

Дочь: Леонова (Сидорова) Анна Архиповна

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федоровна

Ретина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сидоров Аркадий Архипович

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федоровна

Ретина, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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