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Аронова Сара Ицковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1914 и 1916

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1910

Сын: Аронов Яков Израилевич

Отец ребёнка: Аронов Израиль-Неух Беркович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.

Дочь: Аронова Гинда Израилевна

Отец ребёнка: Аронов Израиль-Неух Беркович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Аронова Двося Израилевна

Отец ребёнка: Аронов Израиль-Неух Беркович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аронов Израиль-Неух Беркович

Смерть
Между 1914 и 1916
Ветка, Ветковский район, Гомельская область
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