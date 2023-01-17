Аронова Сара Ицковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1914 и 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1910
Отец ребёнка: Аронов Израиль-Неух Беркович
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.
Дочь: Аронова Гинда Израилевна
Отец ребёнка: Аронов Израиль-Неух Беркович
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Аронова Двося Израилевна
Отец ребёнка: Аронов Израиль-Неух Беркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1914 и 1916