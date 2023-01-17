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Рекшинский Андрей Семёнович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рекшинский Семён Гаврилович

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1927
завод Двигатель революции
ученик слесаря, слесарь
Бракосочетание
1950

Жена: Рекшинская Зоя Петровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Зоя Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Зоя Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Зоя Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
Неизвестно
семилетка
среднее
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
Смерть
1967
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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