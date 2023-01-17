Рекшинский Андрей Семёнович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Работа или профессия
С 1927
завод Двигатель революции
ученик слесаря, слесарь
Бракосочетание
1950
Жена: Рекшинская Зоя Петровна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
17.03.1954
Образование
Неизвестно
семилетка
среднее
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
Смерть
1967