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Гуськов Гаврила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

1799-1800 год рождения. Данные разнятся.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича

1821-1822 года рождения. данные расходятся.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гуськов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича

1823-1824 год рождения
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гуськов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича

1825-1825 год рождения
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гуськова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гуськова Ефрасинья Гавриловна

Мать ребёнка: Акулина Михайловна

1842-1843 год рождения.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гуськова Федосья Гавриловна

Мать ребёнка: Акулина Михайловна

1844-1845 год рождения
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гуськова Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Акулина Михайловна

1848-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гуськов Никанор Гаврилович

Мать ребёнка: Акулина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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