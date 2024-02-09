Гуськов Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
1799-1800 год рождения. Данные разнятся.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович
Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича
1821-1822 года рождения. данные расходятся.
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича
1823-1824 год рождения
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гуськов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича
1825-1825 год рождения
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гуськова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гуськова Ефрасинья Гавриловна
Мать ребёнка: Акулина Михайловна
1842-1843 год рождения.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гуськова Федосья Гавриловна
Мать ребёнка: Акулина Михайловна
1844-1845 год рождения
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гуськова Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Акулина Михайловна
1848-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гуськов Никанор Гаврилович
Мать ребёнка: Акулина Михайловна
Смерть
Неизвестно