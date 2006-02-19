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Усольцев Александр Викторович

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Место рождения

СССР

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

19.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович

Мать: Усольцева Параскева (Прасковья)

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2006
г.Москва
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