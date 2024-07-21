Карабань Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Карабань Антон
Мать: не указана
Гутово, Гутовская волость, Лепельский уезд, Витебская губерния
Военная служба
С 03.06.1942 по 05.09.1943
Военная служба
С 05.09.1943 по 10.07.1944
Ранение
09.05.1944
Попал в плен (военное)
С 12.05.1944 по 30.06.1944
Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно