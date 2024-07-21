Карабань Александр Антонович 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карабань Александр Антонович

Место рождения

Гута, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Карабань Антон

Мать: не указана

Гута, Ушачский район, Витебская область
Гутово, Гутовская волость, Лепельский уезд, Витебская губерния
Военная служба
С 03.06.1942 по 05.09.1943
Военная служба
С 05.09.1943 по 10.07.1944
Ранение
09.05.1944
Попал в плен (военное)
С 12.05.1944 по 30.06.1944
Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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