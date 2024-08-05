Телюков Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Телюков Антон Леонович

Мать: Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Александра Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Николай Иванович

Мать ребёнка: Александра Романовна

Смерть
Неизвестно

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