Телюков Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Телюков Антон Леонович
Мать: Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Александра Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Романовна
Смерть
Неизвестно