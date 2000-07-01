Симбирин Ефим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симбирин Ефим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1923

Дата смерти

01.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1957

Дочь: Симбирина Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Симбирина Бэлла Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симбирин Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.07.2000
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