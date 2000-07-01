Симбирин Ефим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1923
Дата смерти01.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1957
Дочь: Симбирина Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Симбирина Бэлла Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симбирин Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.2000