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Туркин Александр Васильевич

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Место рождения

д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области

Дата рождения

09.07.1925

Дата смерти

11.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1925

Отец: Туркин Василий Степанович

Мать: Туркина Ольга Михайловна

д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Бракосочетание
22.02.1964

Жена: Туркина Наталья Стефановна

г.Смоленск
Рождение ребёнка
24.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туркина Наталья Стефановна

г.Смоленск
Смерть
11.04.1989
г.Смоленск
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