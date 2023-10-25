Туркин Александр Васильевич
Место рожденияд.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Дата рождения09.07.1925
Дата смерти11.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1925
д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Бракосочетание
22.02.1964
г.Смоленск
Рождение ребёнка
24.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туркина Наталья Стефановна
г.Смоленск
Смерть
11.04.1989
г.Смоленск