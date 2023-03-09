Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

КУЧЕЛИ бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782, страница 1379 У него жена Авдотья Прокофьева дочь старинная той же вотчины деревни Кучелей (по последней ревизии написаны были лета 22) 3 ревизия ~1761-22=1739... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Тимофей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Никифоров

РС-1782, страница 1380 Тимофей (по последней ревизии написаны были лета 1) 3 ревизия ~1761-1=1760 1782-20=1762
Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Никифоров

РС-1782, страница 1380 Иван 16=1766
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Никифоров

РС-1782, страница 1380 Евдокия 3=1779
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кучели, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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