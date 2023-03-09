Евдокия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
КУЧЕЛИ бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782, страница 1379 У него жена Авдотья Прокофьева дочь старинная той же вотчины деревни Кучелей (по последней ревизии написаны были лета 22) 3 ревизия ~1761-22=1739... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Тимофей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Никифоров
РС-1782, страница 1380 Тимофей (по последней ревизии написаны были лета 1) 3 ревизия ~1761-1=1760 1782-20=1762
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Никифоров
РС-1782, страница 1380 Иван 16=1766
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Никифоров
РС-1782, страница 1380 Евдокия 3=1779
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кучели, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно