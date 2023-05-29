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Ранеткина Меланья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1787 и 1791 ст.

Дата смерти

29.01.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1810 ст.

Муж: Ранеткин Иван Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Оба первым браком. Поручители: того же ведомства деревни Иванцева крестьянина Василий Ермолаев, Ростовского уезда села Расплода Самуила Игнатьевича и той же деревни Брынчаги Максим Кириллович. Ф18. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1814 ст.

Дочь: Ранеткина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Ранеткин Иван Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 18. Оп.3. Д. 80 МК по г. Угличу и уезду за 1814 год.
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Ранеткин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ранеткин Иван Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 30 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Смерть
29.01.1827 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 40 лет. От чахотки. ф. 18. Оп.3. Д. 120 МК по церквям г. Углича и уезда за 1827 год.

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