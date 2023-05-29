Ранеткина Меланья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1787 и 1791 ст.
Дата смерти29.01.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1810 ст.
Оба первым браком. Поручители: того же ведомства деревни Иванцева крестьянина Василий Ермолаев, Ростовского уезда села Расплода Самуила Игнатьевича и той же деревни Брынчаги Максим Кириллович. Ф18. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1814 ст.
Дочь: Ранеткина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Ранеткин Иван Иванович
ф. 18. Оп.3. Д. 80 МК по г. Угличу и уезду за 1814 год.
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Ранеткин Иван Иванович
Место жительства
1821 ст.
Возраст - 30 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Смерть
29.01.1827 ст.
Возраст - 40 лет. От чахотки. ф. 18. Оп.3. Д. 120 МК по церквям г. Углича и уезда за 1827 год.