Никольский Федор Калинович
Место рожденияМосковская обл.
Дата рождения26.02.1826
Дата смерти20.08.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская обл.
Место жительства
С 1850
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1850
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.08.1896
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область