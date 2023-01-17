Никольский Федор Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольский Федор Калинович

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Место рождения

Московская обл.

Дата рождения

26.02.1826

Дата смерти

20.08.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская обл.
Место жительства
С 1850
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1850
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.08.1896
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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