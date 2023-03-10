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Солодовников Фокей Карпович

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Место рождения

Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Солодовников Карп

Мать: не указана

Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Солодовников Евдокия Кузьминична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
11.10.1902

Сын: Солодовников Лукьян Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Солодовников Северин Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Устинья Фокеевна

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична

Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
Рождение ребёнка
19.11.1912

Дочь: Евгения Фокеевна

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
МК п.Требушинский, 1912
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск
Смерть
Неизвестно
Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск
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