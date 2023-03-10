Солодовников Фокей Карпович
Место рожденияУральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1878
Отец: Солодовников Карп
Мать: не указана
Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
Бракосочетание
09.11.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
11.10.1902
Сын: Солодовников Лукьян Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Солодовников Северин Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Устинья Фокеевна
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична
Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
Рождение ребёнка
19.11.1912
Дочь: Евгения Фокеевна
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Кузьминична
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
МК п.Требушинский, 1912
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск
Смерть
Неизвестно
Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск