Иванова (Шумилова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шумилова) Наталья Андреевна

Место рождения

Ядрино, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумилов Андрей

Мать: не указана

Ядрино, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Иванова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Ядрино, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.11.1926

Дочь: Григорьева (Иванова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Ядрино, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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