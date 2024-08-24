Иванова (Шумилова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумилов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Иванова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.11.1926
Дочь: Григорьева (Иванова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно