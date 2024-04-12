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Исавенко Николай Ефремович

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Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.02.1903

Дата смерти

25.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903

Отец: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Мать: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.02.1936

Сын: Исавенко Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Исавенко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исавенко Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.04.1943
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: при бомбежке дома | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
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