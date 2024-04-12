Исавенко Николай Ефремович
Место рождения
Дата рождения24.02.1903
Дата смерти25.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903
Отец: Исавенко Ефрем Анастасиевич
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1936
Сын: Исавенко Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Исавенко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1943
Причина смерти: при бомбежке дома | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)