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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Gamaleya Petr

Мать: ?

Смерть
1823
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