Бекетова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Около 1862 г.р.
Около 1884 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Бекетов ?

Отец ребёнка: Бекетов Давыд

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Бекетов ?

Отец ребёнка: Бекетов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бекетов Давыд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекетов Давыд

Смерть
После 1917
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