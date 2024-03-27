Бекетова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Бекетов ?
Отец ребёнка: Бекетов Давыд
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Бекетов ?
Отец ребёнка: Бекетов Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бекетов Давыд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бекетов Давыд
Смерть
После 1917