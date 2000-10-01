Пилипейко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1944
Дата смерти?.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1975
Дочь: Пилипейко Яна Михайловна
Мать ребёнка: Пилипейко Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
17.09.1976
Сын: Пилипейко Вадим Михайлович
Мать ребёнка: Пилипейко Елизавета Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.2000