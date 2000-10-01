Пилипейко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипейко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1944

Дата смерти

?.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1975

Дочь: Пилипейко Яна Михайловна

Мать ребёнка: Пилипейко Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
17.09.1976

Сын: Пилипейко Вадим Михайлович

Мать ребёнка: Пилипейко Елизавета Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.2000
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