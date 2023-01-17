Кузьмина (Гараева) Флюра Хайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Гараева) Флюра Хайдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1946

Отец: Гараев Минхайдар Халитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1973

Дочь: Смалько Инна Викторовна

Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Фёдорович

Кашира, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Роман Викторович

Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Фёдорович

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