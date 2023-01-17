Кузьмина (Гараева) Флюра Хайдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1946
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1946
Отец: Гараев Минхайдар Халитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1973
Дочь: Смалько Инна Викторовна
Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Фёдорович
Кашира, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Фёдорович